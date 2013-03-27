  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:50
129
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин призвал "не баловаться" со сроками создания отечественных САПР для промышленности

0 0

Глава кабмина РФ рассказал о важной работе по развитию отечественных технологий.

Государствов настоящее время поддерживает многие проекты по созданию систем автоматизированного проектирования (САПР) для отечественной промышленности. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарной сессии "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), организованного в Нижнем Новогороде, сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что эта работа должна проводиться в устанвленные властями сроки. Спикер пояснил, что максимальная доля поддержки связана с реализацией программ по авиастроению, двигателестроению, ракетно-космическому направлению, машинострению.

И, конечно, большая их часть связана с разработкой отечественных решений САПР. Коллеги, хотел бы обратить внимание, что задача очень ответственная, и просил бы в этом смысле со сроками не баловаться

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

В качестве примера чиновник привел Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), которой российскими властями был выделен государственный грант на создание "тяжелой" САПР в судостроении. 

Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных разработок

Фото и видео: Правительство России

Теги: it-технологии, кабмин, михаил мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии