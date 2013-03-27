Мишустин призвал активнее внедрять результаты отечественных разработок

Глава кабмина РФ призвал обгонять Запад в сфере технологий, а не идти позади.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал промышленность активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок в сфере технологий и программного обеспечения. Соответствующее заявление председатель российского правительства Михаил Мишустин сделал в ходе выступления на пленарной сессии "Цифровая независимость промышленной России", организованной в Нижнем Новгороде. По мнению чиновника, сейчас стране требуется реализация смелых и неординарных инициатив в IT-сфере, которые уже в самые кратчайшие сроки достигать высокого уровня цифровой зрелости в стране.

Сегодня − время уникальных возможностей и больших свершений. Призываю всех действовать. Активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок. Пассивность сейчас − как никогда − губительна. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин напомнил коллегам о том, что России важно находиться на шаг впереди по всем ключевым направлениям индустриального развития, а не догонять своих западных коллег в вопросах стандартов технологий, товаров и сервисов.

Правительство изучит идею отчислений за использование зарубежного ПО.

Фото и видео: Правительство России