Правительство изучит идею отчислений за использование зарубежного ПО

Михаил Мишустин рассказал о поддержке IT-компаний и отрасли.

Кабинет министров РФ рассматривает идею обязательных финансовых отчислений для российских организаций за использование зарубежного программного обеспечения до момента их перехода на использование отечественных решений. Далее средства могут пойти на грантовую поддержку российских разработчиков. Соответствующее заявление председатель российского правительства Михаил Мишустин сделал в ходе выступления на пленарной сессии форума "Цифровая индустрия промышленной России".

Мы рассматриваем инициативу, которая вводит обязательные отчисления для организаций за использование зарубежного программного обеспечения – до момента перехода на отечественные решения. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт пояснил, что половина от денежной суммы будет направляться государством на грантовую поддержку отечественных IT-компаний, а вторая часть - на создание залоговой денежной массы для льготного кредитования этих предприятий.

Россия не должна слепо копировать западные IT-решения, заявил Мишустин.

Фото и видео: Правительство России