Россия не должна слепо копировать западные IT-решения, заявил Мишустин

Михаил Мишустин выступил на форуме "Цифровая индустрия промышленной России".

Россия не должна идти по пути слепого копирования западных решений в информационной и It-отрасли, так как государству важно развивать собственные, отечественные технологические продукты. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарной сессии форума "Цифровая индустрия промышленной России", организованного в Нижнем Новгороде, сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник призвал крупные промышленные компании избавляться от иллюзий и активнее заниматься переходом на отечественные IT-решения.

Мы не должны идти по пути слепого копирования западных решений. Необходимо развивать собственные конкурентные преимущества в тех областях, где Россия выступает технологическим лидером, либо где есть задатки этого лидерства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин добавил, что ег удивляет пассивная позиция некоторых крупных промышленников, которые считают, что смогут выжить на внутреннем рынке за счет имеющихся иностранных продуктов.

Мишустин предложил специальный налоговый режим для крупных предприятий: мнение экспертов.

Фото и видео: Правительство России