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Владимир Кириллов решил добровольно покинуть пост вице-губернатора Петербурга
Сегодня, 14:31
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Владимир Кириллов решил добровольно покинуть пост вице-губернатора Петербурга

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Губернатор принял его отставку.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов решил оставить свой пост по собственному желанию. Чиновник переходит на другую работу. Губернатора Александр Беглов принял его отставку. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Владимир Кириллов занимал пост вице-губернатора  Северной столицы с 12 ноября 2014 года. Он куририровал деятельность комитетов по культуре, физической культуре и спорту, природопользованию и охране окружающей среды и экологической безопасности, управление по развитию садоводства и огородничества. 

Конкретное место новой работы пока не назвали. 

Градоначальник уже нашел кандидатуру на появившуюся вакансию. Беглов предложил Бориса Пиотровского на пост вице-губернатора, но по двум направлениям — культуре и спорту. Кто будет отвечать за природу и экологию, пока не известно.

Фото: gov.spb.ru

Теги: администрация петербурга, вице-губернатор, владимир кириллов, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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