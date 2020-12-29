Беглов предложил Бориса Пиотровского на должность вице-губернатора по культуре и спорту

Он работает в Смольном с сентября 2020-го года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил двух деятелей города на должности вице-губеранторов. Их кандидатуры должно согласовать Законодательное собрание. Об этом 15-го января сообщила пресс-служба Смольного.

Градоначальник предложил Борису Пиотровскому куририровать культуру и спорт, а Сергею Дрегвалю — отвечать за вопросы энергетики и тарифное регулирование.

На данный момент комитет по культуре и физической культуре курирует Владимир Кириллов. О его увольнении официально не сообщалось, однако, по всей видимости, он перейдет на другую работу. На данный момент его портрет все еще значится на сайте администрации Петербурга в качестве вице-губернатора.

Иная ситуация с вице-губернатором, отвечающим за энергетику. Ранее этими вопросами занимался Максим Шаскольский, однако в ноябре 2020-го года он перешел на службу в федеральное ведомство и возглавил ФАС. В течение двух месяцев вакансия была не закрыта.

Борис Пиотровский работает в органах исполнительной власти с 14 сентября 2020-го года. Он является первым заместителем председателя Комитета по культуре. Его отец, Михаил Пиотровский, возглавляет Государственный музей "Эрмитаж".

Сергей Дрегваль в последние годы работал в ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала". С 23 ноября 2020 года он занимает пост советника Губернатора Петербурга.

Фото: Piter.TV, gov.spb.ru, mrsk-ural.ru