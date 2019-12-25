Бывший гендиректор "Россети Урал" перейдет в Смольный

Сергей Дрегваль займет пост советника губернатора по вопросам энергетики.

Сергей Дрегваль, бывший гендиректор "Россети Урал", в ближайшее время перейдет в Смольный. По информации "Фонтанки", он займет пост советника губернатора Петербурга по вопросам энергетики.

Известно, что накануне Дрегваль ушел с должности гендиректора "Россетей Урал", на которой проработал шесть лет. За плечами у будущего советника губернатора большой опыт работы в энергетической отрасли: Джанкойский машиностроительный завод, руководящие должности в ООО "НВП-Нефтеремсервис", ООО "Энергонефть", ОАО "Алтайэнергосбыт", "Оборонэнергосбыт".

По предположению издания, Дрегваль со временем займет должность вице-губернатора города, поскольку по тому же сценарию действовал Максим Шаскольский, недавно ушедший из Смольного. До поста вице-губернатора Шаскольский работал советником Беглова по тем же вопросам энергетики.

Ранее мы писали, что бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский может возглавить ФАС.

Фото: Piter.TV