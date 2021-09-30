По Пулковскому путепроводу поехали поезда

В настоящее время специалисты приступили к завершающему этапу работ.

Завершилcя ключевой этап реконструкции Пулковского путепровода. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В период специального суточного технологического "окна" с 29 по 30 сентября были проведены работы по разбору пути временного обхода и одновременному устройству верхнего строения пути на новом железнодорожном путепроводе и подходах к нему. Это позволило переключить движение поездов с временного путепровода на путь, проходящий по вновь построенному сооружению.

Реконструкция путепровода началась в июле 2020 года. В настоящее время специалисты приступили к завершающему этапу работ, который включает укрепление устоев насыпи, финишную окраску пролетных строений, монтаж архитектурного освещения и благоустройство прилегающей территории.

На прошлой неделе железнодорожники ОЖД провели стрим по безопасности с переезда в Ленобласти.

Фото и видео: Telegram / Спб-Главный