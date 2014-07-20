Железнодорожники ОЖД провели стрим по безопасности с переезда в Ленобласти

Стрим просматривали более тысячи человек из 70 различных организаций.

Железнодорожники Октябрьской железной дороги провели стрим по безопасности на ж/д переездах непосредственно с переезда 56км в Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

Стрим просматривали более тысячи человек из 70 различных организаций: учащиеся автошкол, работники автопредприятий, студенты ВУЗов и техникумов, а также школьники.

Место проведения стрима было выбрано неслучайно: переезд 56км перегона "Рощино-Зеленогорск" – это самый современный переезд на ОЖД. Он оснащен всеми системами безопасности: системой распознавания посторонних предметов в границах переезда с прямой связью с приближающимся поездом, противотаранными устройствами заграждения, а также микропроцессорной системой управления. Кроме того этот переезд оборудован таймером отсчёта времени до закрытия переезда.

Ранее на Piter.TV: ОЖД оказала услуги сопровождения 16,5 тыс. пассажирам с начала года.

Фото и видео: Telegram / Спб-Главный