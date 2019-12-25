ОЖД оказала услуги сопровождения 16,5 тыс. пассажирам с начала года

Наиболее востребованной услуга была на Ладожском и Московском вокзалах Петербурга.

В четверг, 16 сентября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали Piter.tv, что за 8 месяцев текущего года 16,5 тыс. пассажиров получили услуги сопровождения на вокзалах.

Так, в августе этой услугой воспользовались более 2,5 тыс. пассажиров. Наиболее часто услугой пользовались на Ладожском и Московском вокзала Петербурга, а также на Ленинградском вокзале Москвы – на них пришлось около 83% оформленных заявок. Помимо этого услуга пользовалась спросом в Мурманске, Петрозаводске и Твери.

Заявку для оказания услуги можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуги в Центре содействия мобильности.

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Фото: СПб-Главный / телеграм-канал