Десятки кошек погибли при пожаре.

На Мурманском шоссе сгорел приют для животных "Добрые друзья". Десятки кошек погибли при пожаре. Об этом 30 сентября на своей странице ВКонтакте сообщила зооактивистка Юлия Кемарская.

Питер!!!Срочно!!! Нужны люди на машинах! Только что сгорел приют, где жило больше 50 кошек, кого удалось выбросить в окна неизвестно. Нужны люди, кто может выехать на поиск тех, кто выжил!! Юлия Кемарская

Приют располагался на втором этаже здания, которое и загорелось. Пожар произошел в швейном цеху, который находился на первом этаже. В нем загорелся бензонасос.

Хозяйка приюта Людмила рассказала 47news, что в момент пожара в приюте находилось около 70 кошек. Спасти удалось лишь трех подопечных: одна кошка получила ожоги, еще двое животных чувствуют себя лучше.

Видео: ВКонтакте / Юлия Кемарская