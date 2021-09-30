На границе Петербурга и области во Всеволожском районе загорелись постройки

Пожар произошел недалеко от "Меги".

На границе Петербурга и Ленобласти в районе Кудрово произошел пожар утром 30-го сентября. Автомобилисты и прохожие обратили внимание на клубы черного дыма со стороны Мурманского шоссе.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, на границе регионов горят постройки. Общая площадь пожара составляет 108 кв. метров. В 10:38 открытое горение ликвидировали. Теперь дежурные 150 ПСЧ области и 61 ПСЧ Петербурга работают по проливке и разбирают конструкции.

Сведения о пострадавших не поступали.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Андрей Романов, Стас Рочев

Фото: Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Андрей Романов