Коронавирус мутировал и начал поражать органы ЖКТ

Основными симптомами являются диарея, вздутие живота, спастические боли, тошнота и рвота.

Врач-гастроэнтеролог из Городской больницы Святого Георгия в Петербурге Виктория Малоземова рассказала о новой мутации коронавируса. По словам медика, новый штамм "дельта" вызывает боли в животе и расстройство стула. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам специалиста, слизистая желудка и кишечника, как и бронхов, выстлана специфическими рецепторами, которые чувствительны к COVID-19. У здорового человека есть защитные механизмы, способные противостоять воздействию патогенов. Например, во рту работают иммуноглобулины, а в желудке – вирусы и бактерии. Однако хронические заболевания, стрессы, усталость, неполноценное питание могут ослабить организм. В частности, у пациентов с заболеваниями желудка снижена кислотность желудочного сока, что увеличивает риски заражения коронавирусом.

Врач объяснила, что вирус связывается с рецепторами на слизистой желудка и кишечника и приводит к нарушениям ЖКТ. Основными симптомами являются диарея, вздутие живота, спастические боли, тошнота и рвота. В этом случае они вызваны именно COVID-19.

Если вирус поражает только кишечник, болезнь проходит в легкой форме. Однако часто нарушается функция печени, что проявляется горечью во рту, рвотой и тошнотой.

Ранее петербурженки решили судиться с губернатором за отмену некоторых пунктов "антиковидного" постановления.

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