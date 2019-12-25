Что произошло в Петербурге 30 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 30 декабря.

Что произошло в Петербурге в четверг, 30 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Открытие вестибюля станции метро "Технологический институт-1" вновь перенести.

Вестибюль вновь будет открыт для пассажиров в середине февраля 2022 года. Сейчас ремонт завершен, три эскалатора заменили на четыре. Ростехнадзор проводит проверку. Работы планировалось закончить еще в конце 2020 года, но сроки перенесли.

Мужчина пробрался в НИИ на Политехнической и устроил стрельбу.

Инцидент произошел в ночь на четверг, пьяный неизвестный мужчина перепрыгнул через турникет охраны в главного входа и сделал два выстрела в помещении. Известно, что 22-летний хулиган стрелял из охолощенного пистолета. Никто не пострадал, мужчину увезли в полицию.

Пойман подозреваемый в насилии над женщинами петербуржец.

27-летнего рецидивиста задержали 29 декабря. Мужчина причастен как минимум к двум преступлениям: первое он совершил в 2015 году, напав на девушку в парадной, второе – в 2020, однако пострадавшая не обращалась в полицию. Выясняется, сколько преступлений на счету у мужчины.

16-летняя петербурженка, которую облил кислотой бывший парень, вышла из комы.

Сейчас состоянии подростка оценивается как среднетяжелое, она в сознании и может есть. Девушке пришлось ампутировать ухо, также она получила серьезные ожоги лица, шеи, роговицы глаза, туловища. Подозреваемый в нападении Даниил Кот находится под стражей.

На Комендантском проспекте сгорел "Шевроле".

Пожар произошел около 16 часов у дома №51 корпус 1, в автомобиле обгорел моторный отсек. Причины возгорания не уточняются. Огонь ликвидировали за 15 минут, пострадавших нет.

Тем временем, на Стачек, 46 потушили трехкомнатную коммуналку. Там обгорело 25 квадратных метров обстановки, никто не пострадал.

СК намерен обжаловать оправдательный приговор по делу о насилии над петербургскими детдомовцами.

Поручение отдал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Главному следственному управлению нужно изучить обстоятельства, благодаря которым пятерых мужчин, ранее обвиняемых в насилии над детьми, оправдали. 29 декабря Кировский райсуд оправдал экс-директора школы №565, бывшего замдиректора детдома и трех бывших учеников школа за отсутствием события преступления.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ГУ МВД; Мегаполис