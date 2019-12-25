Открытие вестибюля станции метро "Технологический институт-1" вновь перенести

Открытие станции переносят на месяц — с января на февраль.

Открытие вестибюля станции метро "Технологический институт - 1" вновь перенесли, сообщила "Бумага". По словам главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина, вестибюль вновь будет доступен для пассажиров в середине февраля 2022 года.

На данный момент строительно-монтажные работы уже завершились, Ростехнадзор проводит проверку. В вестибюле отремонтированы пол, стены и лепнина. Кроме того, три эскалатора заменили на четыре. Это первый опыт проведения подобных работ в Петербурге.

Ремонт планировали закончить еще в конце 2020 года, но работы затянулись до сентября 2021 года. Потом сроки сдачи проекта повторно перенесли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что станцию "Чернышевская" закроют на время реконструкции наклонного хода. Там также сделают увеличат количество эскалаторов.

Фото из архива КРТИ