Станцию "Чернышевская" закроют на время реконструкции наклонного хода

Станцию метро "Чернышевская" придется закрыть на время реконструкции наклонного хода. Там будет проводиться полная замена эскалаторов со строительством нового, четвертого по счету. Провести работы с сохранением безопасного проезда для жителей ― невозможно, пояснили Piter.TV в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
Увеличить число эскалаторов решили в связи с высокой востребованностью станции у пассажиров. В пиковые часы у вестибюля собирается очередь. Такие же работы по расширению свода сейчас проводятся на станции "Технологический институт-1". Вестибюль закрыли на вход и выход как минимум на 14 месяцев. Работы по замене трех эскалаторов на четыре в Петербурге проводятся впервые.
Отметим, что, согласно информации "Петербургского метрополитена", в 2021-м году на "Чернышевской" уже проводится капитальный ремонт пассажирских зон с 1 декабря 2020 по 30 апреля 2021. Закрывать станцию при этом не требуется. Начать масштабную реконструкцию действительно могут не в этом году, хотя сроки начала работ еще не определены. В КРТИ подчеркнули, что станцию закроют точно не в ближайшие месяцы.
Накануне проектная документация на реконструкцию ЗАО "Институт "Трансэкопроект" получила положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России". Ожидаемая продолжительность строительно-монтажных работ составляет 20 месяцев.
Ранее Piter.TV узнал о том, как удается не закрывать станции метрополитена при капитальном ремонте.
Фото: Piter.TV, ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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