На станции метро "Чернышевская" заменят эскалаторы и отремонтируют вестибюль

В общей сложности работы займут 20 месяцев, точная дата начала ремонта пока что не выбрана.

В Петербурге ЗАО "Институт "Трансэкопроект" завершило разработку проектной документации по полной замене эскалаторов на станции метро "Чернышевская". В общей сложности работы займут 20 месяцев, точная дата начала ремонта пока что не выбрана. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

В планах, заменить эскалаторы и провести реконструкцию наклонного входа и вестибюля. Разработка проекта обошлась в 27,6 миллиона рублей.

После реконструкции на станции метро "Чернышевская" будет не 3, а 4 эскалатора. Также специалисты изготовят дополнительные балюстрадные светильники, сделают ремонт стен и основания. Частично отремонтируют и наземный вестибюль.

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Фото: Piter.tv