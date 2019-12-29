В петербургском метро рассказали, почему нельзя сидеть на ступеньках эскалатора

Эскалатор – самый травмоопасный элемент подземки.

В петербургской подземке рассказали, почему пассажирам опасно сидеть на ступеньках эскалатора и игнорировать предупреждения сотрудников. Об этом 3 марта рассказала пресс-служба метрополитена.

Эскалатор является самым травмоопасным элементом метро, поскольку состоит из подвижных ступеней и неподвижной баллюстрады. В любой момент движущуюся лестницу могут остановить из-за падения пассажиров или попавших в "гребенки" эскалатора – на входе и сходе с него – предметов. Экстренная посадка влечет за собой неизбежное падение пассажира, если тот не держится за поручни или сидит на ступеньке – человек по инерции продолжит движение со скоростью 0,75 м/с.

Поэтому наблюдатели постоянно напоминают по громкой связи о необходимости держаться за поручни.

Ранее мы рассказывали, что на некоторых станциях петербургского метро обновят пожарную сигнализацию.

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