На некоторых станциях петербургского метро обновят пожарную сигнализацию

СПб ГУП "Петербургский метрополитен" потратит на это около 65 млн рублей.

Пожарную сигнализацию обновят на станциях "Площадь Восстания", "Площадь Мужества", "Пушкинская", "Кировский завод" и "Нарвская". Заказчик СПб ГУП "Петербургский метрополитен" потратит на обновление около 65 миллионов рублей. Об этом сообщили 78.ru.

Самые дорогостоящие станции — "Площадь Восстания" и "Пушкинская". Монтаж систем пожарной и охранной сигнализации на этих станциях обойдется в 17 и 15 миллионов рублей соответственно.

Конкурс для подрядчиков продлится до 11 марта.

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Фото: vk.com/vk_metro_spb