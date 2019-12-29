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Первый день весны в Петербурге будет теплым
Сегодня, 20:58
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arteliseev

Первый день весны в Петербурге будет теплым

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Температура воздуха поднимется до +3 градусов.

ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" на своем официальном сайте сообщили, что первого марта петербуржцы могут ждать потепления.

Ночью, утром и днем ожидается небольшой мокрый снег, температура ночью может опуститься до -4, а днем повыситься до +3. На дорогах будет гололедица. 

МЧС напоминает, что нужно соблюдать скоростной режим.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на дороге "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь" пострадал пенсионер.

Фото: pixabay.com

Теги: аномальная зима, весна, петербург, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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