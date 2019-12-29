Первый день весны в Петербурге будет теплым

Температура воздуха поднимется до +3 градусов.

ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" на своем официальном сайте сообщили, что первого марта петербуржцы могут ждать потепления.

Ночью, утром и днем ожидается небольшой мокрый снег, температура ночью может опуститься до -4, а днем повыситься до +3. На дорогах будет гололедица.

МЧС напоминает, что нужно соблюдать скоростной режим.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на дороге "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь" пострадал пенсионер.

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