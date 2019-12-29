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В ДТП на дороге "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь" пострадал пенсионер
Сегодня, 20:15
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arteliseev

В ДТП на дороге "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь" пострадал пенсионер

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Машина съехала в кювет, опрокинулась и налетела на дерево.

По предварительной информации УГБИДД по городу и области, в субботу, 29 февраля, примерно в 16:30 на 153 километре дороги "Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь" произошла авария.

Женщина 51 года вела "Рено Дастер" и двигалась в сторону поселка Будогощь. Не справившись с управлением, она неверно выбрала безопасную скорость движения на левом закруглении дороги и съехала в правый кювет. Машина опрокинулась и наехала на дерево. Пассажир машины, пенсионер 71 года тяжело пострадал и доставлен в больницу.

Ранее мы сообщали, что стали известны подробности пожара на Славе.

Фото: pixabay.com

Теги: дтп, пострадал пассажир, тихвинский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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