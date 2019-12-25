В метрополитене Петербурга рассказали, как удается не закрывать станции при капитальном ремонте

Работы проходят в ночное время, чтобы не мешать обслуживанию пассажиров.

В 2021 году в петербургском метрополитене завершится капитальный ремонт на 16 станциях. Несмотря на работы, они не закрывались и работали в штатном режиме. Piter.TV узнал у начальника пресс-службы городской подземки Юлии Шавель, как это возможно, а также как следят за состоянием станций.

Анализ обращений горожан в метрополитен Северной столицы показывает, что чаще всего они сообщают о состоянии тех станций, на которых уже ведется ремонт, однако жители об этом не знают. Дело в том, что косметический ремонт проводится только в ночное время, после закрытия станций. К открытию все оборудование и инструменты убирают до следующей смены. Во время ремонта пассажиры могут заметить, что состояние станции ухудшилось, но на самом деле это лишь временно.

Особенно это актуально на первоначальном этапе косметического ремонта, когда снимается старая облицовка, расшивается штукатурный слой, ведется ликвидация течей. говорится в сообщении.

В метрополитене проводятся регулярные осмотры и контрольные проверки, по результатам которых принимается решение по техническому обслуживанию, текущему ремонту, капитальному ремонту или реконструкции. Какой-то мониторинг проводится ежемесячно, а какой-то ― раз в год. То, насколько оперативно возможно провести ремонт, определяется исходя из лимита финансирования и нормативных документов. Также важно, как своевременный ремонт повлияет на качество обслуживания пассажиров.

Отметим, что капитальный ремонт на некоторых станциях длится годами. Так, например, на ремонт пассажирских зон и гранитных полов на "Ленинском проспекте" требуется 4 года. Он начался в декабре 2017-го и завершится в декабре 2021-го года. Тоже самое касается и "Сенной площади", которую ремонтируют с февраля 2018-го по декабрь 2021-го года.

В некоторых случаях станции все же приходится закрывать. До июня 2021-го года не будет работать вход и выход с "Технологического института-1", а с 9 января 2021-го года на 11 месяцев закроется "Маяковская". Там полностью заменят эскалаторы и частично заменят конструкции наклонного хода.

Фото: Piter.TV