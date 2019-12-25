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В метро Петербурга показали ход ремонта эскалаторов на станции "Технологический институт-1"
Сегодня, 15:08
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IRINA_CHALKINA

В метро Петербурга показали ход ремонта эскалаторов на станции "Технологический институт-1"

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Станция закрылась на ремонт в начале апреля.

В понедельник, 25 мая, в метро Петербурга показали ход ремонта эскалаторов на станции "Технологический институт-1". Фотографиями поделилась пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель на своей странице в Twitter.

Напомним, что ремонтные работы начались в начале апреля. 

Выполняется демонтаж старых конструкций наклонного хода и эскалатора

отметила Шавель

Отмечается, что петербуржцы смогут спуститься на станцию "Технологический институт-1" лишь спустя 14 месяцев.

Ранее мы сообщали о том, что в ноябре "Пассажиравтотрансу" поставят 60 новых автобусов.

Фото:twitter.com/JulieShavel

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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