Станция закрылась на ремонт в начале апреля.

В понедельник, 25 мая, в метро Петербурга показали ход ремонта эскалаторов на станции "Технологический институт-1". Фотографиями поделилась пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель на своей странице в Twitter.

Напомним, что ремонтные работы начались в начале апреля.

Выполняется демонтаж старых конструкций наклонного хода и эскалатора отметила Шавель

Отмечается, что петербуржцы смогут спуститься на станцию "Технологический институт-1" лишь спустя 14 месяцев.

Ранее мы сообщали о том, что в ноябре "Пассажиравтотрансу" поставят 60 новых автобусов.

Фото:twitter.com/JulieShavel