В понедельник, 25 мая, в метро Петербурга показали ход ремонта эскалаторов на станции "Технологический институт-1". Фотографиями поделилась пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель на своей странице в Twitter.
Напомним, что ремонтные работы начались в начале апреля.
Выполняется демонтаж старых конструкций наклонного хода и эскалатора
отметила Шавель
Отмечается, что петербуржцы смогут спуститься на станцию "Технологический институт-1" лишь спустя 14 месяцев.
Ранее мы сообщали о том, что в ноябре "Пассажиравтотрансу" поставят 60 новых автобусов.
Фото:twitter.com/JulieShavel
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