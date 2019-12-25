В ноябре "Пассажиравтотрансу" поставят 60 новых автобусов

Срок лизинга – 4 года.

"ВТБ Лизинг" поставит ГУП "Пассажиравтотранс" 60 новых автобусов большого класса на газомоторном топливе на общую сумму 1,08 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Срок лизинга – 4 года, автобусы компании передадут в ноябре текущего года.

"ВТБ Лизинг" (входит в группу ВТБ) занимает лидирующие позиции в сегменте лизинга легковых и коммерческих автомобилей, грузового и пассажирского транспорта.

Предприятие "Пассажиравтотранс" в Петербурге обслуживает 150 городских и пригородных маршрутов. Каждый день по Петербургу курсируют 1.4 тысячи автобусов, которые за год перевозят почти 300 миллионов пассажиров.

Транспортную реформу в Петербурге могут перенести на 2022 год.

Фото:Piter.TV