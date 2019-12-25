Транспортную реформу в Петербурге могут перенести на 2022 год

Договоры с перевозчиками будут продлены.

Транспортную реформу в Петербурге могут перенести на 13 июля 2022 года. Об этом сообщил "Коммерсант".

Перенести реформу на более поздний срок получилось, так как Госдума одобрила список изменений в различные законодательные акты – неотложные меры, которые призваны предотвратить последствия коронавируса. В частности будет скорректирован № 220-ФЗ, который предписывает порядок организации перевозок пассажиров.

Власти Петербурга теперь могут право продлить действующие контракты с автобусными перевозчиками до 2022 года.

Маршрут построен? Все, что нужно знать о транспортной реформе в Петербурге.

Фото:Piter.TV