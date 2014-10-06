На рост возвратов техники повлиял в целом низкий спрос на автомобильном рынке в начале года.

Лизинговые компании в России столкнулись с новым ростом стоков автомобилей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей отрасли.

Отмечается, что в январе нынешнего года лизинговые компании в России вновь столкнулись с ростом стоков. Это связано с тем, что отсрочки платежей не помогли малому и среднему бизнесу справиться с кризисом. До конца 2025 года рынок надеялся на изменение ситуацией со ставкой ЦБ РФ и стабилизацию бизнеса клиентов.

По словам одного из экспертов, на рост возвратов техники повлиял в целом низкий спрос на автомобильном рынке в начале года. Порядка 70% стоков приходится на грузовой транспорт. Большинство лизинговых компаний надеются, что в ближайшие месяцы они смогут начать избавляться от техники на фоне нового повышения утильсбора и снижения импорта автомобилей.

Ранее дилеры заявили о возможном уходе ряда брендов с российского авторынка.

Фото: pxhere.com