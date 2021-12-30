Видео: на Стачек 17 пожарных потушили коммунальную трехкомнатную квартиру

Сведения о пострадавших не поступали.

В четверг вечером, 30 декабря, в Кировском районе Петербурга произошел пожар в квартире. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 19:55. Возгорание произошло на проспекте Стачек в доме 46 в одной из коммунальных трехкомнатных квартир. Там обгорела обстановка на площади 25 квадратных метров.

На борьбу с огнем отправились 17 пожарных и 4 спецмашины. В 20:09 открытый огонь ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее взрыв газового баллона привел к пожару в жилом доме в Ялте. Есть пострадавшие.

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