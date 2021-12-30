Взрыв газового баллона привел к пожару в жилом доме в Ялте

Есть пострадавшие.

В Ялте в результате взрыва газового баллона в жилом доме возник пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму.

Инцидент произошел в трехэтажном 10-квартирном доме. Пожарным удалось справиться с огнем примерно за три часа. В ходе пожара частично обрушились перекрытия и внешняя стена дома на площади 60 "квадратов". Площадь распространения огня составила 250 квадратных метров.

По информации МЧС, в результате ЧП пострадали несколько человек. Их точное число пока не указывается. Всего из дома были эвакуированы 20 чел, включая четырех несовершеннолетних.

Ранее в поликлинике Ярославля охранник распылил газовый баллончик в лицо пенсионерке.



Фото: ГУ МЧС РФ по Крыму

Видео: МЧС России