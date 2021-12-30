В поликлинике Ярославля охранник распылил газовый баллончик в лицо пенсионерке

Ситуацию на контроль взяла полиция.

В Ярославле в поликлинике охранник прыснул пенсионерке газовым баллончиком в лицо. Инцидент произошел вечером 29 декабря. Очевидцы смогли заснять агрессию сотрудника медицинского учреждения на видео. Известно, что 80-летняя женщина хотела отдохнуть и погреться в учреждении, но эта идея не понравилась охраннику. Он попытался выгнать посетительницу, а затем справился с ней при помощи содержимого баллончика.

Глава местного департамента здравоохранения и фармации Оксана Пиклун рассказала журналистам "КП" о том, что данный случай поверг ее в шок. Злоумышленником считается представитель подрядческой фирмы, с которой у поликлиники заключен контракт. После нападения охранника пожилую женщину пришлось доставлять в офтальмологический травмпункт при Центральной городской больнице.

Такое недопустимо, безответственное поведение охранника возмущает до глубины души! В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Оксана Пиклун, глава депздрава по Ярославской области

Местные жители уточнили, что данный охранник не в первый раз проявляет агрессию по отношению к пациентам. Сейчас ситуация находится на контроле у правоохранительных органов.

Открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину в убийстве нескольких человек.

Фото и видео:

