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Открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину в убийстве нескольких человек

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В сети опубликовали с допроса подозреваемого.

Задержанный за стрельбу в МФЦ Сергей Глазов признал свою вину. Об этом сообщили в ОНК Москвы.

Я пришёл получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю.
Сергей Глазов

Напомним, что инцидент произошел 7 декабря в МФЦ "Рязанский".  Глазов заранее пришёл в центр с охолощенным австрийским пистолетом и двадцатью патронами. В результате стрельбы был убит администратор и охранник, а также пострадали четыре человека, включая маленькую девочку. 

Видео: СК РФ

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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тепляева анита
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