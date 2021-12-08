Открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину в убийстве нескольких человек

В сети опубликовали с допроса подозреваемого.

Задержанный за стрельбу в МФЦ Сергей Глазов признал свою вину. Об этом сообщили в ОНК Москвы.

Я пришёл получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю.

Сергей Глазов

Напомним, что инцидент произошел 7 декабря в МФЦ "Рязанский". Глазов заранее пришёл в центр с охолощенным австрийским пистолетом и двадцатью патронами. В результате стрельбы был убит администратор и охранник, а также пострадали четыре человека, включая маленькую девочку.

Видео: СК РФ