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Мужчина пробрался в НИИ на Политехнической и устроил стрельбу
Сегодня, 10:07
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Мужчина пробрался в НИИ на Политехнической и устроил стрельбу

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Пистолет был охолощенным, никто не пострадал.

Мужчина сделал несколько выстрелов в научно-исследовательском институте на Политехнической улице. После нажатия тревожной кнопки на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, рассказали в пресс-слсужбе регионального Управления Росгвардии.

Инцидент произошел ночью 30-го декабря. Неизвестный перепрыгнул через турникет охраны в главного входа и попал на территорию института. Он находился в состоянии опьянения. Далее нарушитель спокойствия сделал 2 выстрела из охолощенного пистолета "RETAY 17". 22-летнего хулигана отвезли в 19-й отдел полиции. 

Ранее на улице Демьяна Бедного задержали хулигана, который открыл стрельбу в Муринском тоннеле. 

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Теги: нии, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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