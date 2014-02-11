Мужчина пробрался в НИИ на Политехнической и устроил стрельбу

Пистолет был охолощенным, никто не пострадал.

Мужчина сделал несколько выстрелов в научно-исследовательском институте на Политехнической улице. После нажатия тревожной кнопки на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, рассказали в пресс-слсужбе регионального Управления Росгвардии.

Инцидент произошел ночью 30-го декабря. Неизвестный перепрыгнул через турникет охраны в главного входа и попал на территорию института. Он находился в состоянии опьянения. Далее нарушитель спокойствия сделал 2 выстрела из охолощенного пистолета "RETAY 17". 22-летнего хулигана отвезли в 19-й отдел полиции.

Ранее на улице Демьяна Бедного задержали хулигана, который открыл стрельбу в Муринском тоннеле.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области