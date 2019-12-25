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На улице Демьяна Бедного задержали хулигана, который открыл стрельбу в Муринском тоннеле
Сегодня, 11:24
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На улице Демьяна Бедного задержали хулигана, который открыл стрельбу в Муринском тоннеле

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Мужчину допросили и отпустили под подписку о невыезде.

В Калининском районе Петербурга стражи порядка задержали злоумышленника, который в ходе дорожного конфликта стрелял по автомобилю обидчика. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в воскресенье, 26 декабря. 

Инцидент произошел накануне возле дома № 71/2 по улице Руставели на выезде из Муринского тоннеля. Двое водителей поссорились, в результате чего владелец машины Kia открыл огонь по легковушке неприятеля. Выстрелив в правое боковое стекло, дебошир скрылся.

В этот же день правоохранители задержали подозреваемого на улице Демьяна Бедного у дома № 26/1. Мужчину допросили и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Мурманском шоссе большегруз угодил в кювет.

Фото: Piter.tv

Теги: водитель автомобиля, мвд, открыл огонь, стрелок, улица демьяна бедного
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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