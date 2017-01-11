На Мурманском шоссе большегруз угодил в кювет

На Мурманском шоссе фура слетела в канаву. Об этом сообщили свидетели дорожной аварии в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в субботу, 25 декабря.
На 78-м километре дороги машину развернуло на 180 градусов, после чего она угодила в кювет. Грузовой автомобиль мешает движению транспортного потока.
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на Невском проспекте в результате ДТП женщина попала в больницу.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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