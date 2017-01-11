  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Мурманском шоссе большегруз угодил в кювет
Сегодня, 13:51
52
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Мурманском шоссе большегруз угодил в кювет

0 0

Очевидцы отмечают, что из-за ДТП движение на трассе затруднено.

На Мурманском шоссе фура слетела в канаву. Об этом сообщили свидетели дорожной аварии в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в субботу, 25 декабря. 

На 78-м километре дороги машину развернуло на 180 градусов, после чего она угодила в кювет. Грузовой автомобиль мешает движению транспортного потока. 

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Невском проспекте в результате ДТП женщина попала в больницу.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: авария, большегруз, кювет, мурманское шоссе, фура
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии