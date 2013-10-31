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Стало известно, что 16-летняя петербурженка, которую облили кислотой, вышла из комы
Сегодня, 20:08
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Стало известно, что 16-летняя петербурженка, которую облили кислотой, вышла из комы

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Медики  характеризуют состояние пострадавшей от нападения как средней степени тяжести. Девочка находится в сознании, принимает пищу и готовится к следующим этапам операции.

В четверг, 30 декабря, стало известно, что 16-летнюю петербурженку вывели из медикаментозного сна. В начале декабря ее бывший молодой человек выплеснул разбавленную серную кислоту. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена в Петербурге Анны Митяниной.

Как рассказал пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка Александр Попейко, медики  характеризуют состояние пострадавшей от нападения как средней степени тяжести. Девочка находится в сознании, принимает пищу и готовится к следующим этапам операции.

Напомним, что Напомним, по версии следствия, 24-летний молодой человек выплеснул бутылку с жидкостью в сторону 16-летней петербурженки. Она получила серьезные ожоги. В результате инцидента у девушки пострадало лицо, волосы, шея, туловище и роговица глаза. Также ей ампутировали ухо. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Им оказался 24-летний Даниил Кот. На суде молодой человек раскаялся в содеянном и пояснил, что мстил девушке за измену. 

Ранее на Piter.tv психолог объяснила, почему бывший бойфренд облил 16-летнюю петербурженку кислотой. По словам специалиста, молодым человеком двигало желание обладать девушкой. 

Фото: pexels

Теги: бойфренд, кислота, петербурженка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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