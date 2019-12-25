Психолог объяснила, почему бывший бойфренд облил 16-летнюю петербурженку кислотой

По словам специалиста, молодым человеком двигало желание обладать девушкой.

На протяжении нескольких дней у петербуржцев на слуху история, произошедшая вечером 10 декабря у дома №86 на набережной канала Грибоедова. Молодой человек облил серной кислотой свою бывшую девушку и ее нового бойфренда. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с химическим ожогом III степени. В результате инцидента у девушки пострадало лицо, волосы, шея, туловище и роговица глаза. Также ей ампутировали ухо.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Им оказался 24-летний Даниил Кот. На суде молодой человек раскаялся в содеянном и пояснил, что мстил девушке за измену. На вопрос суда, о какой измене может идти речь, если между ним и пострадавшей близких отношений не было, Кот ответил, что у них была платоническая любовь. После содеянного он пытался покончить с собой, но не смог. Как рассказала Piter.TV психолог Екатерина Путинцева, молодым человеком двигало желание обладать девушкой.

Случаи, когда месть реализуется напрямую и доходит до серьезных посягательств на жизнь и здоровье – это, безусловно, крайний вариант. Что-то из Островского: "Так не доставайся же ты никому". Такие истории встречаются, но всё-таки чаще отвергнутые любовники до прямого членовредительства не доходят, ограничиваясь только мелкими пакостями в знак своего глубочайшего разочарования или бурной эмоциональной реакцией. Екатерина Путинцева, психолог

По словам специалиста, Кот хотел намерен унизить свою бывшую "любимую", чтобы хоть немного, но унять собственную боль. Путинцева отметила, что слово "любимая" неспроста взято в кавычки, поскольку посягательство на свободу другого человека – это вовсе не про любовь. Хоть ее такой зачастую и представляют в книгах и фильмах.

Отказ всегда будет связан с грустью и болью, потому что разрыв отношений – это утрата, и переживается именно так. Но нормальные человеческие отношения основываются на искреннем интересе к другому, без требований чего бы то ни было взамен. Екатерина Путинцева

Ранее пластический хирург рассказал Piter.TV, как долго будет восстанавливаться облитая кислотой петербурженка.

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