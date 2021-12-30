Появилось видео, как на Комендантском проспекте на дороге полыхает "Шевроле"

Сведения о пострадавших не поступали.

В четверг днем, 30 декабря, в Приморском районе Петербурга на дороге загорелся автомобиль "Шевроле". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 15:55. На Комендантском проспекте у дома 51 корпус 1 в автомобиле марки "Chevrolet" обгорел моторный отсек.

На борьбу с огнем отправились 10 пожарных и 2 спецмашины. В 16:10 огонь ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее появилось видео, как на Стачек 17 пожарных потушили коммунальную трехкомнатную квартиру. Сведения о пострадавших не поступали.

Видео: Мегаполис