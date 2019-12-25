Что произошло в Петербурге 29 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 29 декабря.

Что произошло в Петербурге в среду, 29 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

После гибели овчарки на улице Вавиловых возбудили уголовное дело.

Мертвое животное нашли у дома №6/2 25 декабря. По словам свидетеля, пса выбросили из окна 12 этажа. Для разбирательств задержана семейная пара – полиция выясняет, причастна ли чета к смерти собаки.

"Пассажиравтотранс" устанавливает причины аварии с автобусом, который влетел в "Приют комедианта".

Накануне вечером автобус №181 вылетел на тротуар на Садовой улице и въехал в театр "Приют комедианта", где шел спектакль. Причины ДТП устанавливаются, обошлось без пострадавших.

Водитель иномарки сбил пешехода на переходе через Литейный проспект.

Девушка переходила дорогу по нерегулируемому переходу, когда на нее наехал "Мерседес". Сведений о состоянии пострадавшей пока нет, очевидцы говорили о том, что ее лицо было в крови. Пользователи соцсетей отметили, что на этом месте страшно переходить даже по "зебре", поскольку там шесть полос.

В Петербурге встретились Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Глава Белоруссии принимал участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ, после чего обсудил с Путиным актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. В последнюю встречу, 9 сентября, президенты согласовали 28 союзных программ по интеграции двух стран. После встречи политики сыграли в хоккей на товарищеском матче.

Блогера Юрия Хованского отпустили из-под стражи.

Новый год Хованский сможет встретить дома, но до 8 января для блогера будет действовать запрет на пользование средствами связи, общение с широким кругом лиц и журналистами, выход из дома ночью. Хованский перед заседанием заявил, что его решили выпустить, так как больше "не смогли отрицать очевидное".

Новый разводной мост через Неву появится к 2028 году.

Деньги на проект предусмотрели в бюджете на 2022-2024 годы. Арочный мост с шестиполосным движением и трамвайными путями появится в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай. В этом районе планируется застройка, поэтому без моста есть риск транспортного коллапса. Также мост будет соединять северные и южные районы города в обход центра.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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