Юрий Хованский проведет Новый год дома. Его отпустили из-под стражи после 7 месяцев в СИЗО

Хованский считает, что следствие больше "не смогло отрицать очевидное".

Куйбышевский районный суд изменил меру пресечения Юрию Хованскому. До 8 января будет действовать запрет на определенные действия.

Блогеру нельзя будет общаться со всеми, кроме родителей, девушки Марии Нелюбовой и участников судопроизводства. Кроме того, нельзя пользоваться средствами связи и выходить из дома в ночное время, приезжать домой на Пушкинскую, 14, где было сделано видео, общаться с журналистами.

Следствие пояснило, что у Хованского забрали загранпаспорт, поэтому он не сможет сбежать за рубеж. Кроме того, закрыты границы с другими государствами, хотя это соответствует действительности лишь частично. Сам Хованский перед заседанием сказал о том, что его решили выпустить, так как больше "не смогли отрицать очевидное". Он отметил, что видео, в котором он оправдывает терроризм в Норд-Осте, в 2018 году он не исполнял.

У здания суда блогера встречает толпа. Люди скандируют: "Юра, выходи".

Видео: Piter.TV