Путин встретится с Лукашенко 29 декабря в Петербурге

Главы государств намерены обсудить актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

Во вторник, 28 декабря, в Петербург прибыл белорусский президент Александр Лукашенко. Глава принял участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ. В среду, 29 декабря, у него запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

Главы государств намерены обсудить актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась 9 сентября в Москве. Тогда они согласовали 28 союзных программ, касающиеся интеграции двух стран. В ноябре программы были утверждены. Декабрьская встреча Путина и Лукашенко будет шестой в этом году.

Ранее Piter.TV рассказал, как прошел саммит СНГ в Петербурге.

Фото: kremlin.ru