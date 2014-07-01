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Путин встретится с Лукашенко 29 декабря в Петербурге
Сегодня, 10:39
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Путин встретится с Лукашенко 29 декабря в Петербурге

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Главы государств намерены обсудить актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. 

Во вторник, 28 декабря, в Петербург прибыл белорусский президент Александр Лукашенко. Глава принял участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ. В среду, 29 декабря, у него запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным. 

Главы государств намерены обсудить актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. 

Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась 9 сентября в Москве. Тогда они согласовали 28 союзных программ, касающиеся интеграции двух стран. В ноябре программы были утверждены. Декабрьская встреча Путина и Лукашенко будет шестой в этом году. 

Ранее Piter.TV рассказал, как прошел саммит СНГ в Петербурге. 

Фото: kremlin.ru

Теги: александр лукашенко, владимир путин, встреча
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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