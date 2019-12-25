Водитель иномарки сбил пешехода на переходе через Литейный проспект

В соцсетях горожане отметили, что на этом пешеходном переходе страшно переходить дорогу.

В среду, 29 декабря, в соцсетях очевидцы сообщили о ДТП на Литейном проспекте: водитель "Мерседеса" сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

Пострадавшая в сознании и может говорить, однако, по данным очевидцев, ее лицо было в крови. Горожане отметили, что в том месте страшно переходить, даже несмотря на пешеходный переход, поскольку там шесть полос. Петербуржцы советуют дойти до регулируемого перехода. Также не забыли отметить, что пешеходам нужно быть внимательными и осторожными, а водителям – тем более.

Судя по кадрам, на помощь подошла горожанка. На момент публикации фотографий очевидца скорая помощь еще не приехала. Достоверных сведений о состоянии девушки пока нет.

Ранее мы писали, что каршеринг лег на крышу в тройном ДТП в Горелово.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте