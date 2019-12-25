Каршеринг лег на крышу в тройном ДТП в Горелово

В сторону города образовалась большая пробка.

Днем в среду, 29 декабря, в Горелово произошла массовая авария с участием каршеринга, сообщили очевидцы.

В результате столкновения трех иномарок каршеринг перевернулся на крышку. Информация о пострадавших пока не поступала. Известно, что из-за аварии небольшая пробка образовалась в сторону Красного Села, а в сторону города – большой затор.

Под публикацией также ответила пресс-служба каршеринга, поблагодарила за информацию и сообщила, что разбирается в случившемся.

Судя по кадрам, иномарки получили серьезные повреждения.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте