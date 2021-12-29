Что произошло в Петербурге 27 января: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 27 января.

Что произошло в Петербурге в четверг, 27 января? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Огни Ростральных колонн зажгли в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

27 января исполнилось 78 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Огни зажгли в 10 часов утра и погасили в 12 часов, а также в 19.00. Их выключат в 22.00. Дворцовый мост получил красочную подсветку. В Петербург приезжал президент Владимир Путин для возложения цветов на Пискаревском кладбище.

101-летняя блокадница Надежда Строгонова смотрела церемонию открытия памятника в Соляном переулке онлайн.

В Петербурге три человека умерли после гастрографии в клинике на Сикейроса.

Еще один пациент находится в тяжелом состоянии. Известно, что всем четверым вводили барий для проведения ультразвукового исследования желудка. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, в клинике проходят обыски, трупы направлены в морг.

В Рыбацком полицейский спас девочку, которая на ватрушке скатилась в полынью.

Инцидент произошел вечером 26 января у дома № 18 по Рыбацкому проспекту. Отец пытался самостоятельно вытащить трехлетнюю дочь, но ему не удалось из-за глубины воды. На помощь пришел сотрудник полиции. В отношении отца составили административный протокол.

После пожара в частном доме на Вокзальной нашли тело ребенка.

Огонь охватил двухэтажный дом в первом часу ночи, пожар тушили почти до 8 утра силами 27 человек. При разборе конструкций после пожара обнаружили тело ребенка, его личность еще не установлена.

У РНБ произошло ДТП с двумя легковушками с выездом на тротуар.

Авария произошла на пересечении Бассейной и Варшавской улицы утром, столкнулись "Фольксваген" и "Хендай": вторая иномарка не пропустила первую, задела попутчика и выехала на тротуар. Информация по пострадавшим не поступала.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Строгонова Надежда Васильевна / TikTok; МВД по Петербургу и Ленобласти; Piter.TV