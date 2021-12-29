У РНБ произошло ДТП с двумя легковушками с выездом на тротуар

Утром 27 января на пересечении Бассейной и Варшавской улицы произошло ДТП с выездом на тротуар. Об этом сообщил читатель Piter.tv.
Около восьми утра неподалеку от здания Российской национальной библиотеки столкнулись Volkswagen Polo и Hyundai Solaris. По словам очевидца, Hyundai Solaris не пропустил Volkswagen Polo. В итоге у немца сильные повреждения капота, а корейца выбросило на тротуар.
На месте находятся сотрудники ГИБДД, информация по пострадавшим не поступала.
Накануне утром на Митрофаньевском шоссе произошло тройное ДТП.
Видео: Piter.tv
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