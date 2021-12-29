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Блокадница Надежда Строгонова смотрела церемонию открытия памятника в Соляном переулке онлайн

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Родственники блокадницы ведут Instagram и TikTok, показывая жизнь 101-летней петербурженки.

В четверг, 27 января, в аккаунте Надежды Васильевны Строгоновой в TikTok появилось видео, где блокадница смотрит открытие скульптурной композиции "Памяти блокадным учителям" онлайн.

Родственники 101-летней блокадницы отметили, что смотреть открытие пришлось из дома, поскольку семья заболела. Напомним, именно Надежда Васильевна предложила создать памятник. 

В сентябре она отпраздновала 101 год, 53 из которых она отдала педагогике. Известно, что Надежда Строгонова работала в детском доме, который спас и эвакуировал 625 ленинградских сирот, после работала в школе. 

Фото: Строгонова Надежда Васильевна / Instagram

Видео: Строгонова Надежда Васильевна / TikTok

Теги: блокадница надежда строгонова, скульптура памяти блокадным учителям
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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