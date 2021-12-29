Блокадница Надежда Строгонова смотрела церемонию открытия памятника в Соляном переулке онлайн

Родственники блокадницы ведут Instagram и TikTok, показывая жизнь 101-летней петербурженки.

В четверг, 27 января, в аккаунте Надежды Васильевны Строгоновой в TikTok появилось видео, где блокадница смотрит открытие скульптурной композиции "Памяти блокадным учителям" онлайн.

Родственники 101-летней блокадницы отметили, что смотреть открытие пришлось из дома, поскольку семья заболела. Напомним, именно Надежда Васильевна предложила создать памятник.

В сентябре она отпраздновала 101 год, 53 из которых она отдала педагогике. Известно, что Надежда Строгонова работала в детском доме, который спас и эвакуировал 625 ленинградских сирот, после работала в школе.

Фото: Строгонова Надежда Васильевна / Instagram

Видео: Строгонова Надежда Васильевна / TikTok