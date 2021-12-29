Огни Ростральных колонн зажгли в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады

Факелы зажигаются лишь несколько раз в году.

В четверг, 27 января, на Стрелке Васильевского острова зажглись огни Ростральных колонн в честь 78-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Огни зажгли в 10 часов утра и погасили в 12 часов. Второй раз сегодня их включат в 19 часов вечера и выключат в 22 часа вечера.

Помимо этого Дворцовый мост получит особую оливково-зелёную подсветку – в цвета ленты медали "За оборону Ленинграда" и почетного знака "Жителю блокадного Ленинграда". Памятную подсветку моста включат специалисты Ленсвета в с 00:00 до 09:10 и с 17:10 до 00:00.

Напомним, факелы зажигают несколько раз в году.

Фото: Pexels