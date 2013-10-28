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Что произошло в Петербурге 27 сентября: главные новости дня
Сегодня, 21:00
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Что произошло в Петербурге 27 сентября: главные новости дня

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Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 27 сентября.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 27 сентября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге в пять раз увеличат расходы на строительство метро.

В 2021 году на эти цели выделили около 10 млрд рублей, в следующем году планируют выделить 28 млрд, в 2023 и 2024 – по 32 и 35 млрд рублей соответственно. Этих денег, по словам вице-губернатора города Эдуарда Батанова, хватит для строительства трех станций.

На Непокорённых столкнулись мотоцикл и велосипед.

ДТП произошло ночью. После столкновения байк отлетел в клумбу, тогда как велосипедист упал на проезжую часть. Обоих пострадавших увезли в больницу, очевидцы отметили, что мотоциклист получил тяжелые травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Студенты СПбГУ пожаловались на участие в переписи населения вместо практики.

К переписи привлекли студентов экономического, исторического, социологического, философского, психологического, политологического факультетов, Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций и факультета международных отношений. Со студентами заключат договоры гражданско-правового характера, работа будет оплачиваться. Каждому студенту нужно будет обойти 200 квартир в конкретном районе в период с 15 октября по 14 ноября.

Участник дорожного конфликта обстрелял машину оппонента из пейнтбольного ружья в Сергиево.

Инцидент произошел утром 26 сентября: автомобилист на "Фольксвагене" обстрелял чужую машину и скрылся с места. По словам потерпевшего, оппонент выстрелил в него около 8 раз из ружья для пейнтбола. Вскоре полиция задержала 20-летнего стрелка с пейнтбольным маркером, шарами для пейнтбола и газовым баллоном. Молодой мужчина, однако, заявил, что заявивший тоже стрелял в его сторону и повредил лобовое стекло "Фольксвагена". Полиция проводит проверку. 

Историку Олегу Соколову не удалось уменьшить срок наказания за убийство аспирантки.

Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и хранении оружия, подавал апелляцию, которую суд не удовлетворил. Срок уголовного наказания историку по-прежнему составляет 12,5 лет в местах лишения свободы. Суд постановил лишь передать гильзы и оружие историка городскому УМВД вместо того, чтобы ликвидировать их.

В Петербурге умер учитель физкультуры, обвиняемый в домогательствах к второкласснице.

Суд прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего 61-летнего физрука в связи с его смертью. Мужчина обвинялся в изнасиловании 9-летней девочки весной 2018 года. Годом позже суд оправдал учителя, однако после апелляции приговор направили на новое рассмотрение.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: главные новости, новости дня, новости спб
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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adevinom
Сегодня 21:47

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
adevinom
Сегодня 21:46

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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