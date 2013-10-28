Что произошло в Петербурге 27 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 27 сентября.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 27 сентября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге в пять раз увеличат расходы на строительство метро.

В 2021 году на эти цели выделили около 10 млрд рублей, в следующем году планируют выделить 28 млрд, в 2023 и 2024 – по 32 и 35 млрд рублей соответственно. Этих денег, по словам вице-губернатора города Эдуарда Батанова, хватит для строительства трех станций.

На Непокорённых столкнулись мотоцикл и велосипед.

ДТП произошло ночью. После столкновения байк отлетел в клумбу, тогда как велосипедист упал на проезжую часть. Обоих пострадавших увезли в больницу, очевидцы отметили, что мотоциклист получил тяжелые травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.

Студенты СПбГУ пожаловались на участие в переписи населения вместо практики.

К переписи привлекли студентов экономического, исторического, социологического, философского, психологического, политологического факультетов, Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций и факультета международных отношений. Со студентами заключат договоры гражданско-правового характера, работа будет оплачиваться. Каждому студенту нужно будет обойти 200 квартир в конкретном районе в период с 15 октября по 14 ноября.

Участник дорожного конфликта обстрелял машину оппонента из пейнтбольного ружья в Сергиево.

Инцидент произошел утром 26 сентября: автомобилист на "Фольксвагене" обстрелял чужую машину и скрылся с места. По словам потерпевшего, оппонент выстрелил в него около 8 раз из ружья для пейнтбола. Вскоре полиция задержала 20-летнего стрелка с пейнтбольным маркером, шарами для пейнтбола и газовым баллоном. Молодой мужчина, однако, заявил, что заявивший тоже стрелял в его сторону и повредил лобовое стекло "Фольксвагена". Полиция проводит проверку.

Историку Олегу Соколову не удалось уменьшить срок наказания за убийство аспирантки.

Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и хранении оружия, подавал апелляцию, которую суд не удовлетворил. Срок уголовного наказания историку по-прежнему составляет 12,5 лет в местах лишения свободы. Суд постановил лишь передать гильзы и оружие историка городскому УМВД вместо того, чтобы ликвидировать их.

В Петербурге умер учитель физкультуры, обвиняемый в домогательствах к второкласснице.

Суд прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего 61-летнего физрука в связи с его смертью. Мужчина обвинялся в изнасиловании 9-летней девочки весной 2018 года. Годом позже суд оправдал учителя, однако после апелляции приговор направили на новое рассмотрение.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга