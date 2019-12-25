Участник дорожного конфликта обстрелял машину оппонента из пейнтбольного ружья на юге Петербурга

Подозреваемого задержали по "горячим следам".

Неизвестный мужчина на "Фольксвагене" обстрелял чужую машину в поселке Сергиево, а затем скрылся с места происшествия. Полиция задержала подозреваемого, но ситуация оказалась не так однозначна. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение от потерпевшего поступило утром 26-го сентября. Он рассказал о том, что в ходе дорожного конфликта неизвестный не около 8 раз стрелял в его машину из предмета, похожего на ружье для пейнтбола. Через 2 часа полиция задержала подозреваемого на Волхонском шоссе. Им оказался 20-летний мужчина. У него изъяли пейнтбольный маркер, газовый баллон и шары для пейнтбола. По его словам, второй участник конфликта также выстрелил в его сторону и повредил лобовое стекло "Фольксвагена".

Оказалось, что у заявителя есть травматический пистолет и разрешение на его использование. Полиция проводит проверку.

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