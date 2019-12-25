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В Петербурге в пять раз увеличат расходы на строительство метро
Сегодня, 7:05
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге в пять раз увеличат расходы на строительство метро

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В этом году на эти цели выделили около 10 млрд рублей.

Власти Петербурга готовы выделять больше денег на строительство метро. По словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, финансирование хотят увеличить в пять раз. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

В этом году на эти цели выделили около 10 млрд рублей. В 2022 году на строительство метро планируют дать 28 млрд рублей, в 2023 и 2024 гг. – по 32 и 35 млрд рублей соответственно.

Батанов отметил, что этих денег хватит, чтобы построить три новых станции метро в Петербурге. В случае необходимости расходы готовы увеличить до 50 млрд рублей.

Ранее в Петербурге началась реконструкция фасада "Владимирской".

Фото: Piter.TV

Теги: бюджет, строительство метро
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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