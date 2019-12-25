Что произошло в Петербурге 27 декабря: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 27 декабря.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 27 декабря? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Источник: корвет "Проворный" могут восстановить к 2026 году.

Строящееся судно пострадало в крупном пожаре 17 декабря. Окончательные сроки восстановительных работ скажут только после заключения комиссии Объединенной судостроительной корпорации и представителей "Северной верфи". На восстановление корвета может уйти пять лет, если его кабель-троссы исправны. В противном случае, корабль придется перестраивать.

Две иномарки с утра не поделили дорогу на площади Победы.

На съезде с кольца на Московский проспект столкнулись Hyundai Solaris и Nissan Almera. Легковушки получили значительные повреждения, но водители и пассажиры, по предварительным данным, не пострадали. ДТП затруднило съезд с кольца.

С 1 января общественные туалеты в Петербурге станут бесплатными.

Возмещать затраты на обслуживание почти 700 туалетов "Водоканала" будет Смольный. У каждого гигиенического объекта будет дежурить персонал организации, который будет следить за порядком и оказывать помощь маломобильным гражданам.

Трубу с кипятком прорвало в Кировском районе.

Коммунальная авария случилась на перекрестке улиц Автовская и Маринеско. По словам очевидцев, сотрудники экстренных служб к месту разлива еще не прибыли. Обошлось без пострадавших.

Еще одно ДТП произошло на Коннолахтинской дороге: столкнулись маршрутка и легковая машина. В аварии получил переломы и ЧМТ водитель легковушки.

"Почту России" оштрафовали за бездействие в отношении здания Варшавского вокзала.

Организация не поддерживала сохранение объекта культурного наследия "Товарный пакгауз Варшавского вокзала" на набережной Обводного канала, здание пришло в неудовлетворительное состояние – у него разрушена крыша и стекла, есть следы пожаров и граффити. КГИОП подал в суд иск о взыскании с "Почты" 200 тысяч рублей в июле.

Коллаж: Piter.TV

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