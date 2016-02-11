  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:08
188
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Две иномарки с утра не поделили дорогу на площади Победы

0 0

ДТП затруднило съезд с кольца на Московский проспект.

Утром 27 декабря дорогу на площади Победы не поделили две легковушки. ДТП затруднило съезд с кольца.

На съезде с кольца на Московский проспект около восьми утра столкнулись Hyundai Solaris и Nissan Almera. Судя по кадрам, которые прислал читатель Piter.tv, легковушки получили значительные повреждения. Информации о пострадавших не поступало.

Уточняется, что за ночь выпало много снега, также на улице скользкие дороги.

Накануне на Красносельском шоссе "Опель" завалил "КамАЗ".

Видео: Piter.tv

Теги: московский проспект, площадь победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии